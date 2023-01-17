Çocuk İstismarı Komisyonu, sahaya çıkıyor!

6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu’nun komisyon başkanı seçildiği ve üyelerinin belirlendiği toplantının ardından ilk toplantısını bugün yaptı.

Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu bugün komisyon çalışma takviminin ve çalışma usullerinin görüşülmesi, komisyona davet edileceklerin kurum ve kuruluşların tespit edilmesi, komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi konularını görüştü.

Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu komisyonun açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bu komisyon Türkiye için çok hassas, belki de geleceğimiz diye düşündüğümüz en hassas konusu çocuk konusu. Çocuğu istismar edebilecek her muhatapla ilgili burada bir çalışma yapacağız. Bizim için ümit verici olan bütün arkadaşlarımız aynı kanaatleri taşıyor. Hepimiz bu konunun ne kadar hassas olduğu ve siyasetin günlük çekişmelerinin dışında neslimizin mukadderatıyla ilgili bir konu olduğunu, el birliğiyle çalışacağımızı ve komisyonda bu konuda siyasi partilerimizin başka siyasi sahalarda takip ettiği tezlerle ilgili bir tavır alış olmayacak.”

Komisyon çalışmalarına önümdeki hafta belirlenecek program neticesinde saha çalışmasıyla başlayacak. Saha çalışmalarının ardından komisyon tarafından belirlenen kurumların, uzmanların görüşleri dinlenecek.