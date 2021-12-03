Çocuk hırsızların yaptığı şoke etti

İstanbul Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesindeki bir elektronik eşya mağazasında dün saat 17.00 sıralarında inanılmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.

BİRİ 12 YAŞINDA DİĞERİ ONDAN DA KÜÇÜK

İddiaya göre, 12 yaşlarındaki çocuk şüpheli, kendisinden küçük bir başka çocukla birlikte mağazaya girerek içerideki ürünlere bakmaya başladı.

23 BİN TL DEĞERİNDEKİ CEP TELEFONUNU ÇALDILAR

İş yeri sahibi kasada müşterilerle ilgilenirken şüpheli çocuk 23 bin TL değerindeki cep telefonunu vitrinden alarak cebine koydu. Mağazadaki kalabalıktan yararlanan şüpheli çocuk, hızla olay yerinden uzaklaştı.HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Cep telefonu hırsızlığı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli çocuğun mağazadaki ürünlere bir süre baktıktan cep telefonunu çaldığı görülüyor. Çocuk daha sonra mağazadan hızla çıkıyor.