Çocuk hırsızların yaptığı şoke etti
İstanbul Zeytinburnu'nda bu kadarına da pes dedirtecek bir hırsızlık yaşandı. Çocuk yaşta olan 2 şüpheli, elektronik satış mağazasından 23 bin TL değerinde bir cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesindeki bir elektronik eşya mağazasında dün saat 17.00 sıralarında inanılmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.
BİRİ 12 YAŞINDA DİĞERİ ONDAN DA KÜÇÜK
İddiaya göre, 12 yaşlarındaki çocuk şüpheli, kendisinden küçük bir başka çocukla birlikte mağazaya girerek içerideki ürünlere bakmaya başladı.
23 BİN TL DEĞERİNDEKİ CEP TELEFONUNU ÇALDILAR
İş yeri sahibi kasada müşterilerle ilgilenirken şüpheli çocuk 23 bin TL değerindeki cep telefonunu vitrinden alarak cebine koydu. Mağazadaki kalabalıktan yararlanan şüpheli çocuk, hızla olay yerinden uzaklaştı.HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Cep telefonu hırsızlığı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli çocuğun mağazadaki ürünlere bir süre baktıktan cep telefonunu çaldığı görülüyor. Çocuk daha sonra mağazadan hızla çıkıyor.
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