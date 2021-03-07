Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldüresiye dövdü

Kadına şiddetin adresi bu kez Samsun oldu. İbrahim Zarap isimli şahıs, ayrıldığı eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdü. Zanlının, baygın halde yerde yatan kadını acımasızca dövmeye devam

Mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilen zanlı polise teslim edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi. Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

Samsun'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahsı, bölgede bulunan bir grup duyarlı vatandaş önce dövdü, ardından emniyet güçlerine teslim etti.#KadinaSiddeteHayir pic.twitter.com/fYTVxWOYuM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 6, 2021

Sosyal medyada "#ibrahimzaraptutuklansın" başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

"Failin yaptığı yanına kâr kalmayacak"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak." açıklamasında bulundu.

#SONDAKİKA

Samsun’da sokak ortasında bir kadına çocuğunun yanında şiddet uygulayan şahıs, başsavcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.



Adalet Bakanı @abdulhamitgul: "Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak."#KadinaSiddeteHayir pic.twitter.com/AjdNl6tAzc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 6, 2021

"Soruşturma titizlikle yürütülmektedir"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, darp olayının haber alınır alınmaz soruşturma başlatıldığı, şüphelinin savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

"Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." dedi.

Altun: Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevk etti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." ifadelerini kullandı.