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Coca-Cola telefon hangi ülkelerde satılacak?

Coca-Cola imzalı telefon için heyecan devam ediyor. Peki Coca-Cola imzalı telefon hangi ülkelerde satışa çıkacak?

 

ABD’li içecek markası Coca-Cola akıllı telefon sektörüne giriş yaptı. 

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Bir marka ile iş birliği imzalayan Coca-Cola’nın telefon görseli ortaya çıktı.

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Hangi ülkelerde satışa sunulacak?
Coca-Cola’nın yaklaşan akıllı telefon için hangi üreticiyle ortaklık gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı, ancak sızdırılan görsellere göre cihazın Realme 10 modeline benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.

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Durum böyle olunca Coca-Cola – Realme iş birliği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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