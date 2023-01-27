Coca-Cola telefon hangi ülkelerde satılacak?

Hangi ülkelerde satışa sunulacak?

Coca-Cola’nın yaklaşan akıllı telefon için hangi üreticiyle ortaklık gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı, ancak sızdırılan görsellere göre cihazın Realme 10 modeline benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.