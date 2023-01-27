Coca-Cola telefon hangi ülkelerde satılacak?
Coca-Cola imzalı telefon için heyecan devam ediyor. Peki Coca-Cola imzalı telefon hangi ülkelerde satışa çıkacak?
ABD’li içecek markası Coca-Cola akıllı telefon sektörüne giriş yaptı.
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Bir marka ile iş birliği imzalayan Coca-Cola’nın telefon görseli ortaya çıktı.
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Hangi ülkelerde satışa sunulacak?
Coca-Cola’nın yaklaşan akıllı telefon için hangi üreticiyle ortaklık gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı, ancak sızdırılan görsellere göre cihazın Realme 10 modeline benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.
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Durum böyle olunca Coca-Cola – Realme iş birliği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
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