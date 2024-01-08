Coca-Cola satışlarında sert düşüş!

Türkiye'de Coca-Cola'nın satış hacmi 2023 yılında sert düştü.

Yıllık bazda yüzde 5,1 gerileyen Coca-Cola satışları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaştığı yılın son çeyreğinde ise yüzde 21,8 oranında düştü.

Bu dönemde birçok Müslüman ülkesinde protestoların hedefinde olan Coca-Cola, Türkiye satışlarında da sert düşüş yaşadı.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) geleceğe dönük değerlendirmelerin yer aldığı bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2023 yılında faaliyet ortamımızda, bazıları zaten iş planlarımızda yer alan, bazıları ise beklenenden daha ciddi seviyede olan çeşitli zorluklarla karşılaştık.

Daha önce bildirdiğimiz ve 2023 yıl sonu hacim duyurumuzda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, Türkiye'deki yıkıcı deprem ve Pakistan'daki makroekonomik zorluklar yıl boyunca hacimlerin beklenenden daha düşük olmasına yol açtı.

Bununla birlikte, değer yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürdük ve etkili Gelir Büyüme Yönetimi aksiyonları ve güçlü pazarlama girişimleri ile coğrafyalarımızdaki kişi başına tüketimi artırmak için özenle çalıştık.

2024 yılına baktığımızda, çeşitlendirilmiş marka portföyümüzden, uygulama kabiliyetlerimizden ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösterme uzmanlığımızdan yararlanmaya devam edeceğiz."