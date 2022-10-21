Coca Cola kendini aklamaya çalışıyor!

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde 6-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı‘nda (COP27) Coca Cola’nın sponsor olması iklim aktivistlerin tepkisini çekti. Aktivistler sponsorluğu yeşil yıkama (greenwashing) olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, uluslararası kamuoyu tarafından izlenen ve şirketlerin, hükümetlerin ve çeşitli kurum ve kuruluşların iklim krizinin önüne geçmek için verdikleri taahhütleri yerine getirip getirmediğinin takip edildiği bir etkinlik.