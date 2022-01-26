CNN Kharkov'u Rusya şehri olarak etiketledi

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen işgal iddiaları arasında, CNN, ülkenin sınırlarını değiştirerek doğudaki Kharkov kentini Rusya'nın bir parçası olarak etiketledi.

Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki mevcut durum hakkında röportaj yaparken, CNN International'ın programında Kharkov, Rusya etiketi görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen işgal iddiaları arasında, CNN, ülkenin sınırlarını değiştirerek doğudaki Kharkov kentini Rusya'nın bir parçası olarak etiketledi.

Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki mevcut durum hakkında röportaj yaparken, CNN International'ın programında Kharkov, Rusya etiketi görüldü.