CNN International duyurdu, dört B-1 bombardıman uçağı havalanacak

Pasifik Okyanusu, Karadeniz, Akdeniz, Baltık Denizi'ndeki kapışmaların ardından yeni adresi CNN International özel haberiyle duyurdu, bütün dünya bir anda kutuplara kilitlendi.

ABD, ilk kez Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'e B-1 bombardıman uçaklarını gönderiyor. CNN, yaklaşık 20 gün önce başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın Rusya'ya açık bir şekilde mesaj verdiğini aktardı.

"ÜÇ HAFTA İÇİNDE SEVK EDİLECEK"

Uluslararası kanalın Pentagon muhabiri Barbara Starr, Teksas'taki Dyess Hava Üssü'nden 200 askerle birlikte havalanacak B-1'lerin Norveç'teki Orland Hava Üssü'ne önümüzdeki üç hafta içinde sevk edileceğini bildiriyor.

Kuzey Kutbu'na kuş uçuşu yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki hava üssüne konuşlanacak dört bombardıman uçağının görev bölgesi, kutup dairesi ve Rusya'nın kuzeyindeki uluslararası hava sahası.

Şimdiye kadar kutuplardaki askeri görevlerin çoğunlukla İngiltere tarafından icra edildiğini hatırlatan CNN muhabiri Starr, ABD'nin Rusya'nın muhtemel saldırganlıklarına karşı hızlı yanıt vermek için harekete geçtiğini söylüyor.





PENTAGON ENDİŞELİ

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Barbara Barrett, Donald Trump'ın başkanlığı sürerken geçen yaz mevsiminde Rusya'nın Kuzey Kutbu'na füze sistemleri ve hava varlıkları konuşlandırdığını söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'nın kutup dairesini askerileştirmesinden ve doğal kaynaklara ulaşıp muhtemel erişim rotalarını kapatmasından ciddi şekilde endişe duyuyor.