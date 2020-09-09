CNN'in kirli yüzünü gözler önüne serdi

CNN başkanı Jeff Zucker'in, 2016 seçimleri öncesi Donald Trump'ın avukatı Micheal Cohen'i arayarak, 'İşte mesele şu ki… CNN olmadan Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilemezsiniz.' dediği ses kaydı, medyaya sızdı.

CNN'in manipülasyon ve hedef göstermelerle halk iradesini nasıl yanılttığı gözler önüne serildi.

2016 yarışında son, ön tartışmadan saatler önce Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın avukatı Micheal Cohen'i arayan CNN Başkanı Jeff Zucker'in ses kaydı medyaya sızdı.

Fox News'den Tucker Carlson'ın aldığı ses kaydında Zucker, Trump'ın desteği olmadan yarışı kazanamayacağını savunarak başkanlık tartışması için ipuçları veriyor. Zucker, Trump kampanyasının tüm iyi yönlerine rağmen, CNN'nin desteği olmadan zaferin imkansız olacağını söylüyor.

Zucker'in, "İşte mesele şu ki… CNN olmadan Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilemezsiniz." ifadeleri üzerine Cohen, düşüncelerini Trump'a kendisinin iletmesini öneriyor.

Zucker bunu üzerine, bunu Trump'a telefon ya da mail youlyla iletmemesinin sebebinin, Trump'ın bunu bir miting alanında söylemesinden korkması olarak ifade ediyor.

Zucker teklif üzerine, 'Biliyorsunuz, patronu (Trump) ne kadar sevsem de, onun da bir huyu var... Eğer onu ararsam veya e-posta gönderirsem, o zaman bir sonraki mitinginde dışarı çıkıp az önce konuştuğumuzu söyleyebilir. Bu yüzden bunu yapamam.' diyor.

CNN patronu, tartışma öncesi Trump'a 'iyi şanslar' dilerken, Cohen'e Trump'la haftalık bir program yapma teklifini iletmesini istiyor.

Trump'a övgüler yağdıran Zucker, tartışmayı asla kaybetmediğini ve o gece CNN'deki etkinliğin de harika olacağını söylüyor. Hatta Trump'ın kendisine yöneltilen bazı iddiaları nasıl savuşturacağı konusunda tüyolar veriyor.

CNN Başkanı Zucker'in ses kaydı kesin teyit edilmese de, medya ve sosyal medyada dalga dalga yayıldı. ABD Başkanı Trump'a şu an düşmanlık besleyen Zucker'in amacı sorgulandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ses kaydının yakında Zucker'i 'yüksekteki tüneğinden' çıkarabileceğini söyledi.

Film Yapımcısı Robby Starbuck, ses kaydıyla ilgili 'Trump'ı sevmek, CNN dünyasında cinayetle aynı.' ifadesini kullandı.