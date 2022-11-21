Cleveland Miami Heat'i farklı geçti!

NBA’de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, evinde mücadele ettiği Los Golden State Warriors’a 127-120 kaybetti ve bu sezon 14. mağlubiyetini yaşadı. Houston’da Kevin Porter Jr. 30 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 4 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ile oynadığı karşılaşmada yenilgiye engel olamadılar.

NBA’de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors’da Klay Thompson 41 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve Stephen Curry 33 sayı, 6 ribaunt, 15 asist ile galibiyetin mimarı oldular.

Doğu Konferansı’nda Cleveland Cavaliers, Miami Heat’i konuk ettiği karşılaşmayı 113-87 kazandı. Cleveland’da Darius Garland 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist ve milli oyuncu Cedi Osman 20 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadılar.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards 103 - 102 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 137 - 129 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 127 - 115 Memphis Grizzlies

Housten Rockets 120 - 127 Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers 113 - 87 Miami Heat

Dallas Mavericks 97 - 98 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 123 - 92 San Antonio Spurs