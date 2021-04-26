Cisco'ya göre küresel çip krizi 6 ay sürebilir

Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins, global çip tedariğindeki sıkıntının üreticiler daha fazlıa kapasite için yatırımlarına başlasalar da 6 ay sürebileceğini savundu.

Business Insider'da yer alan habere göre Robbins, "Covid-19 krizi başladığında herkes talebin ciddi şekilde düşeceğini öngördü.

Biz de dahil olmak üzere tüm üreticiler çip tedarikçilerine düşük talep sinyalleri verdik. Onlar da kapasitelerini düşürdüler. Ancak salgın döneminde talep yukarı gitti" dedi. Robbins ayrıca, şu an yaşanan durumun abartıldığından da endişe ettiğini de vurguladı.