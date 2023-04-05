Çıray’dan, Balkan Üniversitesi’ne yönelik iddialar!

Kuzey Makedonya’da, Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin hukuk fakültesi mezunlarıyla ilgili sosyal medyada çıkan iddialar tartışma konusu oldu. Skandal iddiaları Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Çıray, “YÖK tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahip olma özelliği ile tanıtım yaptığı ileri sürülen üniversitenin, hukuk fakültesinde öğrenim görebilmek için gerekli olan şartlarında “kayıtta herhangi bir şart aranmadığı, lise diploması ve gerekli evraklar tamamlandıktan sonra kaydolunabildiği” yönünde kurumsal açıklamaları mevcut. İçinde bulunduğumuz eğitim döneminde 3000 Euro’ya sınavsız bir biçimde kayıt yaptırılabiliyor ve daha vahim olanı ise okula gitmeye gerek kalmadan mezun olabildikleri söyleniyor. Ancak bununla da bitmiyor. Çok daha vahim iddialar söz konusu.” dedi.

Çıray, “Özellikle Adalet ve Kalkınma Partili isimlerin çocuklarının üniversitede örgün eğitime girmeden, sadece pasaportlarının gönderilip birtakım gayri resmi kimseler aracılığıyla Makedonya’ya girdi-çıktı yapıldığı görüntüsü verildiği ve üniversite kayıtlarının tamamlandığı ileri sürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne sınavsız bir biçimde kayıt yaptırdıkları öne sürülen öğrencilerin, eğitimleri devam ederken Türkiye’de denklik alıp atanacakları kurumların çoktan belli olduğuna ve okula gitmeden mezun olabildiklerine yönelik iddialara dikkat çeken Çıray, bu durumun adeta Fetövari atamaları hatırlattığını söyledi.

104 bin denklik mağduru yarattı

“Bir tarafta YÖK tarafından tanınırlığı ve denkliği ilan edilmiş, ÖSYM kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya’daki ilk ve tek üniversite olan Balkan Üniversitesi diplomasına sahip öğrenciler varken, diğer tarafta ise diplomalarının denkliği Türkiye’de tanınmadığı için mağdur edilmiş 104 bin gencimiz seslerini duyurmaya çalışıyor” diyen Çıray şöyle devam etti:

“Mağdur olan bu gençlerimize kolaylık sağlamayan YÖK, Uluslararası Balkan Üniversitesi mezunlarının önüne adeta kırmızı halı sermiş durumda. Burada belirleyici olan faktörün üniversiteye talebin artması ve daha çok öğrenci ile daha çok gelir elde edilmesi olduğu açıkça görülüyor. Bütün bunlar 21 yıllık otokratik siyasi iktidarın, toplumun her katmanında yarattığı kirli düzenin bir yansıması. Ancak bu düzenin artık sonuna gelindi. Türkiye’yi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yeniden yaşanılabilir kılmamız için sayılı günler kaldı.”