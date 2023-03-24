Çıray: “Erdoğan’ın diplomasını paylaşın”

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın basına yansıyan sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılması için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) dilekçe verdi.

Diplomasını aradım, bulamadım

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 11 Aralık 2007 - 11 Aralık 2011 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, bir televizyonda yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti. Özcan’ın “Görev süresince Erdoğan’ın diplomasını çok araştırdığına ve bulamadığına” yönelik sözlerinin basına yansıdığına dikkat çeken Çıray, YÖK’ün Anayasal bir kuruluş olduğuna ve üniversite diplomalarının YÖK kayıtlarında bulunduğuna işaret etti. YÖK’e dilekçe veren Çıray şaibelerin ortadan kalkması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

Aytun Çıray’ın YÖK’e verdiği dilekçe şöyle:

“Bilindiği üzere 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 14.05.2023 tarihinde yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101’inci maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.” AKP Genel Başkanı sayın Recep Tayyip ERDOĞAN da 21.03.2023 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunmuştur.

Ancak, 11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında Kurulunuzun Başkanlığı görevini yürütmüş bulunan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda 'görev süresince sayın Erdoğan’ın diplomasını çok araştırdığını ve bulamadığını” açıkladığı yönünde bir takım haber ve açıklamalar mevcuttur. Kamuoyuna açık medya kaynaklarında yer alan haberlere göre Özcan, “YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak ettim, birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşlara sordum. ‘Hocam tek bir tane kayıt yok’ dediler’ demiştir.

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan Anayasal bir kuruluştur. Bu bağlamda Türk yurttaşlarının mezun oldukları üniversitelerden kendilerine verilen diplomalar YÖK kayıtlarında bulunmaktadır.

Hukukun üstünlüğü ve milli iradenin hukuka uygun bir biçimde sandığa yansıması her Türk yurttaşını ve bu bağlamda TBMM çatısı altında Milletvekili olan şahsımı da son derece yakından ilgilendirmektedir.

Bu bağlamda yapılacak seçimlere şaibe bulaşmaması, kamu düzeni ve hukuki güvenliğin tesisi açısından ve ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu dikkate alınarak 14.05.2023 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101’inci maddesinde belirtildiği şekilde ‘yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren bir Üniversite diplomasına sahip bulunup bulunmadığı hususunun, varsa diploma örneği de kamuoyuyla paylaşılmak suretiyle’ aşağıda yer alan iletişim bilgilerim kullanılarak tarafıma bildirilmesini rica ederim.”