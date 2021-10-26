Çırağını hortumla döven kişi gözaltına alındı!

Alınan bilgiye göre, oto lastikçide çalışan ve işten ayrılmak isteyen bir çırağın ustası olduğu ileri sürülen kişi tarafından hortumla dövüldüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

AA'da yer alan habere göre, şahsın kimliğini ve adresini kısa sürede belirleyen ekipler, M.D'yi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünün ardından M.D, işlemleri için emniyete götürüldü.