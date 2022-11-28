Cipsin içinden fare ölüsü çıktı!

Zincir marketlerde yaşanan gıda terörüne bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre, bir zincir marketten alınan cips paketinin içinden fare ölüsü çıktı.

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşım, kısa sürede etkileşim rekoru kırdı. Olayın vahametini gözler önüne seren fotoğraflar ise görenlerin tüylerini ürpertti.

Olaya bir grup arkadaşıyla birlikte şahit olduğunu belirten sosyal medya kullanıcısı, yaşananların ardından kolluk kuvvetlerine ifade verdiğini belirtti.

İşte sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşım!

Bugün hayatımın şokuyla karşılaştım. 26 Kasım günü Bimden aldığımız party haşhaşlı cipsinde böyle bi şeyle karşılaştık. Arkadaşlarımla ben hâlâ şoktayız. #bim #bimdenetlensin pic.twitter.com/7Wtz7JtLP5 — Elif (@elifuglu) November 26, 2022

BİM'den açıklama geldi

Paylaşımın ardından, cipsin satın alındığı belirtilen BİM'den bir açıklama geldi. Açıklamada, paketleme sürecinde böyle bir olayın yaşanabilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.