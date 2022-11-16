Ciple otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Akhisar - Balıkesir kara yolunda Ö.K'nin (47) kullandığı 45 R 7592 plakalı otomobille A.H. (47) idaresindeki 10 HY 555 plakalı cip, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobilde bulunan F.B. (79) ve R.A'nın (64) hayatını kaybettiği belirledi.
Yaralanan sürücülerle yolcular F.Y. (48), F.G. (48) ve Ş.Y. (30), çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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