Çip krizi Audi'yi vurdu! Üretim durdu

Alman otomobil üreticisi Audi, Cuma günü yaptığı açıklamada, yarı iletken parçaların tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Neckarsulm tesisindeki üretimin bir bölümünü gelecek hafta durduracağını teyit etti.

Audi'nin verdiği bilgiye göre, A6 ve A7 modellerinin üretimi 26 ila 30 Nisan tarihleri arasında askıya alınacak. Augsburger Allgemeine Zeitung'da daha önce yapılan bir haberde, bu karardan etkilenen çalışanların kısa süreli çalışma sistemine geçeceği bildirilmişti.

Audi'den yapılan açıklamada, "Yarı iletken tedariğiyle ilgili durum karmaşık ve değişken" diyen Audi sözcüsü, şirketin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve "durumu haftalık olarak yeniden değerlendirdiğini" söyledi.

Audi, ihtiyati bir tedbir olarak Almanya'daki bir diğer üretim tesisi olan Ingolstadt'ta da kısa süreli çalışma için kaydoldu. Şirketin verdiği bilgiye göre, etkilenen hangi spesifik faaliyetlerin kısa çalışmaya geçirileceği kararı yakında verilecek.

Elektronik çiplerle ilgili dünya genelinde yaşanan darboğaz, diğer Alman otomobil üreticilerini de üretime ara vermeye zorluyor. Volkswagen halihazırda binlerce çalışanını kısa süreli çalışmaya geçirdi.

Daimler de iki noktada üretimi azaltmak zorunda kaldı. Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamada, iki fabrikada binek otomobil üretiminin azaltılacağı ve bu kısa süreli çalışmanın ilk olarak 23 Nisan'dan Mayıs ayı başına kadar süreceği belirtilmişti.