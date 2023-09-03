Cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü!

Cinsiyet açıklama partileri son dönemde tüm dünyada hızla yayılmaya başladı.

Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde konfeti dökmek için kiralanan uçak havada kaza geçirip düştü.

Partinin yapıldığı alanın hemen yanına düşen uçakta bulunan pilot hayatını kaybetti.

Uçağın düştü anlarda hiçbir şey olmamış gibi partiye devam edilmesi ise hayrete düşürdü.