Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın cezası belli oldu
Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.
Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı.
Yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er, bıraktığı mektupta, Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.
Tutuksuz yargılanan Orhan hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.
Davada karar çıktı. Mahkeme, 10 yıl hapis cezasına hükmetti.
Önceki duruşmada savcı, ''nitelikli cinsel saldırı'' suçunun sabit olduğu gerekçesiyle sanığın tutuklanmasını talep etmiş, mahkeme reddetmişti.
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