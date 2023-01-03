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Cinsel istismar suçları araştırması kabul edildi!

Meclis'te bulunan tüm siyasi parti gruplarının ortak önergesiyle gündeme gelen "Başta cinsel istismar suçları olmak üzere çocuklara yönelik her türlü suçun önlenmesine ilişkin" araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

TBMM'nin yılbaşı tatilinin ardından ilk mesaisi cinsel istismar konularının araştırılması oldu. Başkanvekili Haydar Akar'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun istismarı ile gündeme gelen olayların araştırılması ele alındı.

Meclis'te bulunan tüm siyasi partilerin verdiği önergelerin birleşterilmesiyle yapılan görüşmelerden sonra "Başta cinsel istismar suçları olmak üzere çocuklara yönelik her türlü suçun önlenmesine ilişkin" Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

19 üyeden oluşacak komisyon ilk çapta 3 ay çalışacak. Oy birliği ile oluşturulan komisyon gerek görürse Ankara dışında da görev yapacak. Komisyonun görev süresi gerek görüldüğü takdirde uzatılacak.

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