Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü isyan ettirdi

Geçtiğimiz hafta, Fox TV ekranlarında yer alan "Fulya ile umudun olsun" adlı programda yaşanan bir olay Türkiye'nin gündemine taşınmıştı. Programa konuk olan Celal Bilgin isimli şahıs, cinsel içerikli videodaki kişinin karısı olduğunu iddia etmişti.

Videoyu stüdyodakilere izletti

Videoda gördüğü kadının kasığındaki ameliyat izinden yola çıkarak eşine benzeten Bilgin, daha sonra görüntüleri stüdyodaki kişilere izletmiş ve bu anlarda yaşanan diyaloglar sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

"Ay bu çok kötüymüş böyle şeyler izletmeyin"

Görüntüleri izleyen Fulya Öztürk "Ay bu çok kötüymüş böyle şeyler izletmeyin" ifadesini kullanırken, Celal Bilgin ise "Sen hep böyle videolar mı izliyorsun?" sorusuna "Hayır, şüphelendiğim için bu videoları takip ediyorum" diye yanıt vermişti.

Fulya Öztürk canlı yayında isyan etti

Programın dünkü bölümünde Öztürk, kendisine yönelik tepkiler nedeniyle isyan etti. Olayın çarpıtıldığını söyleyen Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini söyledi.

"Türk televizyonlarında neler oldu sayayım mı?"

Programın sunucusu Fulya Öztürk, "Attığı manşete bak; 'Cinsel içerikli görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?" dedi.

"Ben buraya hiçbir yerimi açmadan geldim"

Tepkilerin ardından çılgına dönen Fulya Öztürk, "Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım. Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor. Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi şusu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek..." diye konuştu.