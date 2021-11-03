Çin'in yiyecek stoklama çağrısı, Tayvan savaşının işareti mi?

Bakanlığın kasım başındaki çağrısını Tayvan Adası'nda tırmanan gerginlik ve olası savaş senaryosuyla ilişkilendiren yorumlar nedeniyle bazı Çinlilerin panikle süpermarketlere yöneldiğine dair haberler sosyal medyada yer aldı.

Devlet medyası, vatandaşların tepkilerinin ardından, Bakanlığın duyurusunun amacı dışında yorumlanmamasını telkin eden yayınlar yaptı.

Economic Daily gazetesi, yönergenin amacının, yurttaşların bölgelerindeki olası karantina durumuna hazırlıksız yakalanmaması için uyarı yapmak olduğunu belirterek, “hayal gücünü zorlayan yorumlardan kaçınılmasını” tavsiye etti.

People’s Daily gazetesi de Bakanlığın açıklamasının her yılki rutin hatırlatma olduğunu ancak bu sene seller ve doğal afetler sonucu sebze fiyatlarında görülen artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının çoğalması nedeniyle erken yapıldığını vurguladı.

“Mesajı yanlış yorumlamaya gerek yok”

Tayvan ile son dönemde yaşanan gerginlikte savaş olasılığını en fazla gündeme getiren, devlet medyasının milliyetçi çizgideki Global Times gazetesi ise Yayın Yönetmeni Hu Şicın’in kaleme aldığı başyazıyla kamuoyunda oluşan algıyı düzeltme ihtiyacı hissetti.

Hu, kamuoyunun hassas zamanlarda aşırı yorumlara yönelebildiğini belirterek, “Her ne kadar Tayvan Boğazı'ndaki durum gerginse de gerilimin kısa zaman içinde tetiklenebilir bir mahiyette olduğunu sanmıyorum. Gördüğüm, anakaranın sert uyarıları ve askeri çatışmaya yönelik hazırlıkları, ciddi derecede stratejik caydırıcılık sağlamış görüyor.” ifadelerini kullandı.

"Günlük ve acil durum ihtiyaçlarını karşılayacak kadar stok"

Ticaret Bakanlığı 1 Kasım'da geç saatlerde yayımladığı yönergede, yerel yönetimlere gelecek kış ve bahar aylarında sebze gibi günlük gıda ve ihtiyaç maddelerinin arzında ve fiyatlarında istikrarı muhafaza etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Yönergede ayrıca ailelere "günlük ve acil durum ihtiyaçlarını karşılayacak kadar stok yapmaları" tavsiye edilmişti.