Çin'in vahşi hayvan pazarları virüs saçıyor
Kovid-19 salgınının Çin'in vahşi hayvan pazarlarından yayıldığına ilişkin görüşler geçerliliğini hala korurken bilim insanları, bu pazarların pandemiye yol açabilecek 18 farklı virüsü daha barındırdığını açıkladı.
Çin'in vahşi hayvan pazarı virüs saçıyor! Pandemiye yol açabilecek 18 virüs daha var...
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Bilim insanları, Çin'in vahşi hayvan pazarlarında satılmakta olan hayvanlarda pandemiye neden olabilecek 18 virüs daha buldu.
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Çin'de gıda olarak satılan egzotik hayvanlardaki viral patojenler üzerinde yapılan yeni bir araştırmada, 18'i 'potansiyel olarak yüksek riskli' kabul edilen 71 virüs keşfedildi.
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The Strait Times'da yer alan haber tehlikeyigözler önüne serdi.
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