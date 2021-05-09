Çin’in kontrolden çıkan roketi Hint Okyanusu'na düştü

Çin'in uzay istasyonu için 29 Nisan'da yollandı, ilk modülü taşıyan roket, fırlatıldıktan sonra kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan Çin roketinin bu sabaha karşı 05:32'de (±139 dk) dünya atmosferine yeniden giriş yapacağı tahmin ediliyor.



🔹Roketin, haritada gösterilen rotadaki bölgelerden herhangi birine düşebileceği belirtiliyor.#Tianhe #LongMarch5B pic.twitter.com/73pFxOdhMx — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 8, 2021

Günlerdir nefesler tutuldu, roketin nereye düşeceği merak konusu oldu.

Serbest düşüşe geçen tonlarca ağırlıktaki roket, Hint Okyanusu'na düştü.

#SONDAKİKA

Kontrolden çıkan 22 tonluk Çin roketinin 05:24’te Hint Okyanusu üzerinde atmosfere giriş yaptığı ve Maldivlerin 50 km yakınına düştüğü bildiriliyor.#ChineseRocket pic.twitter.com/mM95b0vdfk — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 9, 2021

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, roketin Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığını açıkladı. Roketin konumunu anbean takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.

Xinhua ajansı, roket parçalarının büyük bir kısmının düşüş esnasında yandığını bildirdi.

Roket kontrolden çıkmıştı

Çin Uzay İstasyonunun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

22 tonluk roket bir süre sonra kontrolden çıkmış ve parçalanmaya başlamıştı.

Roket enkazının yerleşim yerlerine düşme ihtimali dünyada endişeye neden olmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, roketin Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıklamıştı. Rus Uzay Ajansı Roscosmos ise roketin Endonezya'nın güneyindeki Timor Denizi'ne düşeceğini tahmin etmişti.