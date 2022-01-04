Çin'in Henan eyaletindeki Yuzhou kentinde üç vaka tespit edildi
Çin'in Henan eyaletine bağlı 1,17 milyon nüfusa sahip Yuzhou kentinde, iki gün için üç koronavirüs vakanın tespit edilmesiyle kapanmaya gidildi.
Çin'in Henan eyaletinde küçük bir şehir olan Yuzhou, son iki gün içinde üç asemptomatik COVID-19 vakası bildirdikten sonra pazartesi gecesinden itibaren kapanmaya gidildi.
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1,17 milyon nüfusa sahip kentin vatandaşlarına evlerinden çıkmaması gerektiği söylendi.
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Kapanma kararı, Shaanxi eyaletindeki 13 milyonluk Xi'an'ın kapanma kararından sonra geldi.
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Yuzhou'ya 500 km uzaklıkta bulunan Xi'a da, 100'den fazla kişiye virüs bulaşana kadar karantina ilan edilmedi.
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