Aşı yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacak

Çin'de devlete ait olan bir ilaç firması koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağını açıkladı. SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın yaptığı açıklamada, üretilecek olan koronavirüs aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz şeklinde yapılacağını belirtti.

ŞEHİRLERDEKİ İNSANLAR AŞI GEREKECEK

Liu Cingcın, aşının kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı yapılması gerektiğini belirten Cingcın, kırsal kesimde yaşayanlar için ise böyle bir gerekliliğin bulunmadığını söyledi.

SinoPharm'ın yöneticisi şirketin yılda 220 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.