Çin'den ABD'ye yaptırım kararı

Çin, Tayvan’a silah satışı yapan ABD’li Lockheed Martin ve Raytheon Technologies’in yan kuruluşu olan Raytheon Missile and Defence şirketlerini "güvenilmez kuruluşlar" listesine alarak, söz konusu şirketlere ithalat ve ihracat yasağı getirdiğini açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’a silah satışı yapan ABD’li Lockheed Martin ve Raytheon Missile and Defence şirketlerini ulusal egemenliği, güvenliği veya kalkınma çıkarlarını tehlikeye atabilecekleri nedeniyle "güvenilmez kuruluşlar" listesine alındığı ve söz konusu şirketlere Çin’e yönelik ithalat ve ihracat yasağı getirildiği ifade edildi.

Çin'de daha fazla yatırım yapmasını yasaklanan şirketlerin, üst düzey yönetiminin ülkeye girişini yasaklanacak, Çin'deki herhangi bir personelinin oturma izinleri iptal edilecek ve Tayvan'a silah satış sözleşmelerinin iki katına kadar para cezası verilecek.

Çin neden yaptırım kararı aldı?

ABD Ticaret Bakanlığının, iki ülke arasındaki "casus balonu" krizinin ardından 11 Şubat'ta Çinli 6 şirketin "askeri amaçlı balonlar gibi havacılık ve uzay programlarını desteklediği" gerekçesiyle kara listeye aldığını açıklamıştı.