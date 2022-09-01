Çin'den ABD'nin Nvidia ve AMD'ye getirdiği ihracat kontrolü tedbirine tepki

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Şu Cueting, yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin yarı iletkenler ve bağlantılı ürünlerin Çin'e ihracatını kısıtlayarak ihracat kontrollerini suiistimal ettiğini savundu.

Sözcü Şu, söz konusu tedbirin adil rekabet ilkesine aykırı olduğunu ve uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarını ihlal ettiğini belirterek kararı protesto ettiklerini bildirdi.

ABD'li çip üreticileri Nvidia ve AMD, yapay zeka çalışmalarında kullanılan ileri düzey çiplerin Çin ve Rusya'ya satışının durdurulmasına yönelik hükümetten talimat aldıklarını açıklamıştı.

Açıklamalarda, lisans şartının söz konusu ürünlerin "Çin'de askeri amaçlı kullanılması riskine" karşı tedbir olarak getirildiği kaydedilmişti.

Yeni lisans şartı, Nvidia'nın A100 ve yeni çıkacak H100 çipleri ile AMD'nin MI250 çiplerinin satışını kapsıyor.