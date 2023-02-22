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Çin'de maden ocağı çöktü: 2 ölü

Çin'in kuzeyinde yer alan bir maden ocağında çökme meydana geldi. En az 2 kişinin öldüğü ve 50'den fazla işçinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Çin'in kuzey bölgesinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi yerel yetkilileri öğleden sonra açık ocak kömür madeninde çökme meydana geldiğini açıkladı. Yerel yetkililerin ilk belirlemelerine göre 50'den fazla kişinin madende mahsur kaldığı açıklandı.

Madenden çıkarılan 3 kişinin 2'sinin ölmüş olduğu belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması sonrası bölgede çalışmalara başladığı belirtildi.

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