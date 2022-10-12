Çin'de korona salgını yeniden patladı!

Şanghay, Shenzhen de dahil olmak üzere, Çin'in diğer büyük şehirleri enfekte kişi sayısı arttıkça KOVİD-19 testlerini de hızlandırdı. Yetkililer; okulları, eğlence yerlerini ve turistik mekanları aceleyle kapatmaya başladı.

Bu ayın başlarında Çin'de ulusal gün olan ''Altın Hafta'' kutlandı. 1-7 Ekim arasında kutlanan ''Altın Hafta'' sebebiyle yurt için seyahetlerin arttığı Çin'de enfekte kişi sayısı Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Yetkililer, 10 Ekim Korona virüse yakalanan kişi sayısını 2.089, 11 Ekim için ise 3.474 olarak kaydetti. Bu sayılar 20 Ağustos'tan bu yana en yüksek sayılar oldu.