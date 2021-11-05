Çin'de garip trend
Bebeklerinin kafası yuvarlak olsun diye kask takıyorlar.
Çin'de yuvarlak kafaların daha güzel göründüğünü düşünen aileler bebeklerinin kafasına özel kasklar takarak yuvarlak şekil vermeye çalışıyorlar.
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Çin'deki kasklar, yastıklar ve uyku matları, bebeklerin kafalarını daha yuvarlak hale getirmeyi vaat ediyor.
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Xiaohongshu adlı forumda, yedi çocuğu için özel olarak "kafa düzeltme tertibatı" yaptıran isimsiz bir anne , "Bence kask takmak, vücudun bir bölümünü düzeltmek ve daha güzel hale getirmek için diş teli takmakla aynı şey" dedi.
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Ekim 2021'den beri Çin'deki ebeveynler, bebeklerinin kafa şekillerini "düzeltmeye" yardımcı olmak için özel eşyalar satın alıyorlar.
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