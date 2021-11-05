Çin'de garip trend

Xiaohongshu adlı forumda, yedi çocuğu için özel olarak "kafa düzeltme tertibatı" yaptıran isimsiz bir anne , "Bence kask takmak, vücudun bir bölümünü düzeltmek ve daha güzel hale getirmek için diş teli takmakla aynı şey" dedi.