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Çin'de askeri darbe iddiaları doğru mu? İşte Çin'den ilk görüntüler!

Çin'de askeri darbe iddiaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki Çin'de askeri darbe yapıldığı iddiaları doğru mu? İşte Çin'den ilk görüntüler.

Çin sokaklarında tankların görüntülendiği bir video, 'Çin'de askeri darbe' iddiasıyla sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu. 

Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan videonun ardından Çin'de askeri darbe yapıldığı iddiaları konuşulur oldu. Peki iddialar gerçekten doğru mu?

Şangay Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Independent Türkçe yazarı Dr. Nurettin Akçay, Çin'in başkenti Pekin'den ilk görüntüleri paylaştı. 

Akçay, konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, "Çin'le ilgili dedikoduları az önce Twitter'da okudum. Şu an Pekin'deyim en ufak bir hareketlilik yok. Sabahtan araç kullanıyordum. O yüzden Pekin'deki birçok bölgeye gittim ama hiçbir sıkıntı göremedim. Burdan anlık bir video da paylaşayım." ifadelerini kullandı.

Akçay, Çin medyasında ve uluslararası medyada darbe iddialarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını ve Pekin'de yaşamın olağan seyriyle devam ettiğini belirtti. 

Sosyal medyayı harekete geçiren videodaki tankların ise 1 Ekim’de devrimin yıldönümü nedeniyle yollarda olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, iddiayı yayınlayan hesabın birkaç ay önce de bankaların önündeki tanklarla ilgili yanıltıcı bilgiler sunduğu anlaşıldı. 

Ajans Haber - Ulaş Kaya

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