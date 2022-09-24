Çin'de askeri darbe iddiaları doğru mu? İşte Çin'den ilk görüntüler!

Çin sokaklarında tankların görüntülendiği bir video, 'Çin'de askeri darbe' iddiasıyla sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu.

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) September 23, 2022

Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan videonun ardından Çin'de askeri darbe yapıldığı iddiaları konuşulur oldu. Peki iddialar gerçekten doğru mu?

Şangay Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Independent Türkçe yazarı Dr. Nurettin Akçay, Çin'in başkenti Pekin'den ilk görüntüleri paylaştı.

Akçay, konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, "Çin'le ilgili dedikoduları az önce Twitter'da okudum. Şu an Pekin'deyim en ufak bir hareketlilik yok. Sabahtan araç kullanıyordum. O yüzden Pekin'deki birçok bölgeye gittim ama hiçbir sıkıntı göremedim. Burdan anlık bir video da paylaşayım." ifadelerini kullandı.

Çin'le ilgili dedikoduları az önce Twitter'da okudum.



Şu an Pekin'deyim en ufak bir hareketlilik yok. Sabahtan araç kullanıyordum. O yüzden Pekin'deki birçok bölgeye gittim ama hiçbir sıkıntı göremedim. Burdan anlık bir video da paylaşayım. pic.twitter.com/455LxRCOmT — Nurettin Akçay (@akcay_nurettinn) September 24, 2022

Akçay, Çin medyasında ve uluslararası medyada darbe iddialarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını ve Pekin'de yaşamın olağan seyriyle devam ettiğini belirtti.

Sosyal medyayı harekete geçiren videodaki tankların ise 1 Ekim’de devrimin yıldönümü nedeniyle yollarda olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, iddiayı yayınlayan hesabın birkaç ay önce de bankaların önündeki tanklarla ilgili yanıltıcı bilgiler sunduğu anlaşıldı.

Ajans Haber - Ulaş Kaya