Çince etiketli mRNA aşısıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada, üzerindeki Çince etiket nedeniyle gündem olan aşıların, BioNTech firmasınca Almanya'da bir Uzak Doğu ülkesi için üretildiği ve etiketlerin, soğuk zincirin bozulmaması için değiştirilmediği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından "acil olarak tedarikin artırılması" talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Uzak Doğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.