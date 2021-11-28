Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Hopa'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında aranan eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin Hopa'da bir kamyonla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı.

Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Hopa'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Öztürk, ifadesi alınmak üzere Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

"Korumam olay sırasında havaya ve yere ateş etti"

Sezer Öztürk'ün hakimlikteki sorgusunda kendisinin değil korumasının ateş ettiğini söyledi:

"Eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı."

"Yurt dışındaki işlerimi halledecektim"

Yanında silah olmasına rağmen ateş etmediğini iddia eden Öztürk, "Şayet onları vurmak gibi bir niyetimiz olsaydı Ömer havaya ateş etmezdi, direkt onlara sıkardı. Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım. Tedavi oldum, mahkeme başlayana kadar yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. İfademde detaylı belirttiğim üzere atılı eylemi ben gerçekleştirmedim. Ayrıca olay sırasında karşı taraf Ömer'den düşen silahı aldığını Ömer'den duydum. Daha sonra Ömer havaya ateş etmeye başladı ancak karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum" dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hakimlik şüpheli Sezer Öztürk'ün kasten öldürme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğuna kanaat getirdi. Şüpheli Öztürk'ün yurt dışına çıkarken yakalandığını da dikkate alan hakimlik, delil karartma şüphesinin bulunmasını da dikkate alarak Sezer Öztürk'ün “Kasten öldürme` suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.