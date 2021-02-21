Çin ve Hint askerleri sınır ihtilafının yaşandığı bölgeden geri çekilme sürecini tamamladı

Times of India’nın haberine göre, Hint ve Çin Savunma Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, iki tarafın askeri birliklerinin Pangong Gölü çevresinden sorunsuz bir şekilde geri çekilmeyi tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, bu hareket, diğer anlaşmazlıkların çözümü için "ileriye doğru önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Tarafların, iletişim ve diyalogları sürdürme, durumu stabilize etme ve diğer sorunların karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüme kavuşturulması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Çin ve Hint askerleri, Haziran 2020'de Ladakh bölgesindeki Galvan vadisinde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Geçen ay, iki ülkenin askeri heyetleri arasında gerçekleştirilen dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.