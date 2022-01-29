Çin robot balina köpekbalığını tanıttı!

Shenyang Aerospace Xinguang Grup ile bir ekip tarafından geliştirilen Balina köpekbalığı gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebiliyor, yüzebiliyor ve dalabiliyor.

Sualtı Teknolojisi Laboratuvarı’ndan Fang Xuelin, “Her zamanki sualtı robotlarının aksine, Robot köpekbalığımızda gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebilmesi için biyonik teknolojisi kullanılıyor” dedi.

Robot balina köpekbalığını görmek için akvaryuma ziyarette bulunan bir kişi, “Fikri beğendim, deniz hayvanlarıyla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.