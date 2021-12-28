Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği

Pekin tarafından bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'ne (UBAKK) sunulan yakın tarihli bir raporda, uzay istasyonunun Starlink uydularıyla çarpışmasını önlemek için Temmuz ve Ekim aylarında 'çarpışma önleme kontrol önlemleri' uygulandığı açıklandı.

Çin'in Viyana'daki daimi misyonu tarafından sunulan raporda, “Pekin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden, yukarıda belirtilen bilgileri Dış Uzay Antlaşması'na taraf olan tüm devletlere dağıtmasını talep ediyor” denildi.

Rapora ayrıca, taraf devletlerin hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşları nezdinde uzayda yürütülen ulusal faaliyetler için 'uluslararası sorumluluk taşıması gerektiği' eklendi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell, Guardian'a verdiği demeçte, bir ülkenin bir 'bilgilendirme bülteni' aracılığıyla şikayette bulunmasının 'son derece olağan dışı' olduğunu söyledi.

Çarpışmalar uzayda nadir görülen bir olay değil ancak McDowell'a göre uyduların fırlatılma hızı ve sayısı nedeniyle bu tür olaylar son yıllarda arttı. ABD'li astrofizikçi, “Starlink bunun büyük bir parçası” diye ekledi.