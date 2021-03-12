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Çin, ikinci denemede Long March 7A roketini başarıyla uzaya fırlattı

Çin, yeni nesil roketi Long March 7A’yı ikinci denemede başarılı şekilde fırlatıldı. Böylece roket Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmiş oldu.

Çin, yeni nesil roketi Long March 7A’yı ikinci denemede başarılı şekilde fırlatıldı. Böylece roket Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmiş oldu.

Çin, yeni nesil Long March 7Aroketini ikinci denemede sabah erken saatlerde Hainan eyaletindeki Wenchang FırlatmaMerkezi’nden başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Çin Uzay, Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından yapılan açıklamada, roketin uzay ortamı izleme gibi yeni teknolojileri test etmek için Shiyan-9 uydusunu taşıdığını belirtildi. Çin’in 2025’ten önce her yıl 3 ila 5 Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketi fırlatmayı planladığı aktarıldı.

Öte yandan, Çin’in Mart2020’de Long March 7A’yı fırlatmaya yönelik ilk girişimi, WenchangUzayFırlatma Merkezi'nde fırlatma hatası nedeniyle kalkışından kısa süre sonra patlamıştı. Çinli yetkililer, mühendislerin kazanının nedenini araştıracaklarını söylemişti.
Uzayprogramı için ana fırlatıcı görevi gören LongMarch roketleri, ağır ve hafif yükleri uzaya taşımak için kullanılıyor.

 

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