Çin hükümetinden halka "stok yapın" çağrısı

Çin hükümeti, ülke genelinde tarımsal ürünlerde yaşanan üretim azalması ve olası yeni bir COVID salgınını kontrol altında tutmak için giderek daha sıkı önlemler alırken, vatandaşları günlük ihtiyaçlarını stoklamaları, yetkilileri ise yeterli tedarik zincirinde akmama yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

Bildiri Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer aldı

Hükümet, pazartesi günü geç saatlerde Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı bir bildiri ile aileleri, "günlük yaşam ve acil durumlar için günlük ihtiyaçlarını depolamaya" çağırdı.

Bildiride, olası artırılacak COVID önlemlerinin tedarik zincirlerini bozabileceği ve herhangi bir kapanma yaşanması durumunda gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtildi.

Olimpiyatlar öncesi tedirginlik

COVID sürecinde sınırlarını tamamen kapatması ve bölgesel karantinalar sayesinde vaka sayılarını nispeten düşük tutan Çin, özellikle 4 Şubat'ta başlayacak olan Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde, salgını kontrol altında tutmak için giderek daha sert önlemler alıyor.

Yaz selleri üretimi vurdu

COVID endişelerinin yanı sıra son iki yılda yaşanan yaz selleri Çin'in tarımsal üretimini vurdu. İkilm değişikliği kaynaklı verim düşüklüğü de tarım ürünlerine erişim noktasında sıkıntı yaratabilir.

Çin hükümeti bu endişelerle geçen yıl gıda israfını engellemek için ulusal bir kampanya da başlatmıştı.

Gıda fiyatlarında büyük artış

Ülkede devlet televizyonun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Ekim ayında 28 çeşit sebzenin ortalama toptan fiyatları bir önceki aya göre yüzde 16 arttı.

Çin'de Pazartesi günü 92 yeni vaka bildirildi, Eylül ortasından bu yana görülen en yüksek seviye.

Hükümet, bazı iller arası seyahatleri kısıtladı, testleri hızlandırdı ve insanları düğün ve ziyafetler gibi sosyal toplantılarını ertelemeye çağırdı.