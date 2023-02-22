Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kremlin'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üst düzey Çinli diplomat Wang Yi ile Kremli'nde görüşme gerçekleştirdi.

Putin Kremlin'de yaptığı görüşmede, "Rus-Çin ilişkileri önceki yıllarda planladığımız gibi gelişiyor. Çin ile ilişkilerimiz yeni bir boyuta taşıyoruz." dedi.

Rus lider, "Bugün uluslararası ilişkiler karmaşık, iki kutuplu sistemin çökmesinden sonra problemler düzelmedi. Aksine daha gergin hale geldi." açıklamasında bulundu.

Ticaret hakkında da konuşan Putin, "Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki uluslararası siyasetinde işbirliği yaptıklarını ve uluslararası durumun istikrara kavuşması için çalıştıklarını" açıkladı.

Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda tarafsız olduğunu iddia etse de, Moskova'yı kınamayı reddetti ve Kremlin'in NATO'yu çatışmayı kışkırtmakla suçlayan sözlerini tekrarladı.