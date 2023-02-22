Çin, Amerika barışın değil sorunun simgesidir

Çin Dışişleri Bakanlığı Blinken'in, "Çin'in Rusya'ya silah ve mühimmat sağlayacağı" iddialarını gerçek dışı olarak nitendiren açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in iddialarına, “ABD’nin gerçek doğasını, yani dünya için ‘barışın savunucusu’ olmaktan ziyade bir sorun kaynağı olduğunu göstermeye yetecek kadar kanıt bulunuyor” dedi.

Wenbin ayrıca, ABD’nin Rusya-Ukrayna savaş alanındaki en büyük ‘silah kaynağı’ olduğunu vurguladı.