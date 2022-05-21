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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu fırlattı

 Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki iletişimin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılması amaçlanıyor.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 421'inci başarılı görev oldu.

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