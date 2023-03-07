Çin, ABD krizde çözüm değil kaos artsın istiyor!

Çin Ulusal Halk Kongresinin 14. Genel Kurulu kapsamında başkent Pekin'de "Çin Dış Politikası ve Dış İlişkileri" konulu basın toplantısı düzenleyen Çin Gang, küresel sorunlar ve dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin Gang, ABD'nin Çin konusunda yanlış bir rakip ve düşman algısına sahip olduğunu, Hint-Pasifik stratejisi ile Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri bloklar oluşturarak Çin’i çevrelemeye çalıştığını savundu.

Ukrayna krizinde barış ve diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Çin Gang, Rusya'ya destek bahanesiyle yaptırımla tehdit edilmelerini kabul etmediklerini belirterek, ABD'nin krizde çözümü değil çatışmanın devamını isteyen taraf olduğu imasında bulundu.

ABD'nin Çin'i algılamasında problem var

ABD ile yaşanan balon krizinin Washington'ın Çin ile rekabeti algılamasına dair derin problemleri ortaya koyduğunu ifade eden Çin Gang, "ABD, Çin'i birincil rakibi ve kendisine yönelik en önemli jeopolitik meydan okuma olarak görüyor. Bu gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde diğerlerinin yanlış olmasına benzeyen bir durum. Çin-ABD ilişkileri bu yüzden sağlam bir doğrultuya oturmak yerine irrasyonel yönlere sapıyor." dedi.

Çin Gang, ABD'nin "Çin ile çatışma değil rekabet istediğini" söylediğini ama gerçekte Çin'i çevreleyerek kalkınmasını bastırmaya yöneldiğini savunarak, "ABD'nin rekabet dediği şey, Çin'i çevrelemeyi ve bastırmayı ve iki ülkeyi ‘sıfır toplamlı oyun’ denklemine hapsetmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

Tayvan sorusunda anayasa kitapçığını çıkardı

ABD ile Çin arasında Tayvan bağlantılı gerilimlerin arttığına, çatışma ihtimalinin gündeme geldiğine, Çin’in bu konudaki tutumunun ne olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Çin Gang, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası kitapçığını çıkardı.

Çin Gang, Anayasa'nın giriş bölümünde yer alan "Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kutsal topraklarının parçasıdır. Tayvan’daki yurttaşlarımız dahil tüm Çin halkının kaçınılmaz görevi, ana vatanın yeniden birleştirilmesini gerçekleştirmektir." ifadelerini okudu.

Tayvan sorununun çözümünün Çin halkının meselesi olduğunu, hiçbir ülkenin buna müdahaleye hakkı olmadığı vurgulayan Çin Gang, "Son dönemde bazı ABD’li yetkililer, Tayvan sorununun Çin'in iç meselesi olmadığına ilişkin yorumlarını dile getiriyor. Bu tür saçma yorumlara kararlılıkla karşı çıkıyoruz ve bu konudaki teyakkuzumuzu sürdürüyoruz.” dedi.

Hint-Pasifik stratejisi NATO benzeri blok oluşturmayı hedefliyor

Çin Gang, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinde görünürde özgür, açık bir bölgeyi hedeflediğini, güvenliği ve refahı sürdürmeyi vurguladığını ancak gerçekte dışlayıcı bloklar oluşturarak NATO’nun Asya-Pasifik versiyonunu yaratmayı hedeflediğini savundu.

Bu stratejinin ekonomik bağları koparma yoluyla bölgesel entegrasyona zarar verdiğini ifade eden Çin Gang, “ABD’nin dile getirdiği 'Çin’in hareket ettiği stratejik ortamı şekillendirme' hedefi, Hint-Pasifik stratejisinin Çin’i çevrelemeye yönelik gerçek amacını ortaya koyuyor.” dedi.

Ukrayna’da görünmez bir el barış çabalarını engelliyor

Çin Gang, Çin'in son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tutumu nedeniyle suçlandığının, hatta ABD ve Batı tarafından yaptırımla tehdit edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Çin çatışmanın tarafı değildir. Rusya'ya silah sağlamamıştır. O halde yaptırımla tehdit edilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Ukrayna'daki sorunun krize dönüşmesinden kaçınılabilecekken bir trajediye dönüştüğünü, karmaşık tarihsel sebepleri olduğunu, Avrupa’daki güvenlik sorunlarının birikerek patlak vermesinden kaynaklandığını dile getiren Çin Gang, "Çin, savaşı ve yaptırımları değil barışı ve diyaloğu destekliyor." dedi.

Çin Gang, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için 12 maddelik önerilerini ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Ne yazık ki barış görüşmelerine yönelik çabalar sürekli engelleniyor. Sanki görünmez bir el savaşın devamını ve çatışmanın uzamasını istiyor, bu krizi kendi jeopolitik gündemi için kullanmak istiyor." yorumunda bulundu.