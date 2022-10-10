Cimnastikte madalya yağmuru!

Türkiye’nin ev sahipliğinde Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası dün yapılan finallerle tamamlanırken sporcularımız madalyaları topladı.

Erkeklerde Adem Asil üç kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Asil, halkada 15.000 puanla altın alırken, yer aletinde ve barfikste de ikinci oldu. Madalya beklediğimiz diğer sporcumuz Ferhat Arıcan da bizleri şaşırtmadı. Olimpiyatlarda kürsüye çıkan ilk isim olan Arıcan, paralel barda 14.800 puanla rakiplerini geride bırakırken, kulplu beygirde de 14.450 puanla gümüşü kaptı.

Sakatlığını yeni atlatan İbrahim Çolak ise halkada 14.400 puanla üçüncü oldu. Öte yandan Onur Çelik kulplu beygirde, Sercan Demir de paralel barda altıncı sırayı aldı.

Kadınlarda da milli sporcular kürsüde yerlerini aldı. Atlama masasında Bilge Tarhan 13.000 puanla 2. olup gümüş madalyayı boynuna takarken, Bengisu Yıldız da bronzu kılpayı kaçırdı ve 4. oldu. Asimetrik barda Sevgi Seda Kayışoğlu 4., Derin Tanrıyaşükür 5. olurken Kayışoğlu yer aletinde 12.400 puanla kürsüyü tamamladı.