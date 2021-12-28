CİMER'e 2021 yılında 6 milyon başvuru yapıldı

CİMER'e 2021 yılında rekor sayıda başvuru yapıldı. 6 milyonun üzerinde başvuru alan CİMER'e en yoğun ilgi İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.

Milliyet'ten Aslıhan Altay'ın haberine göre, başvurular arasında rüya tabirini soranlar bile bulunurken, çocukların CİMER'e ilgisinin artması dikkat çekti.

CİMER'in 2021 yılı verilerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, şunları söyledi:

"Sevdiği dizinin bir bölümünün kendi mahallesinde çekilmesini isteyenler de var."

"Toplumsal ve ekonomik hayata ilişkin başvurular birinci sırada, eğitim ve sağlık konularında da çok fazla başvuru alıyoruz. Başvuruların yüzde 45’i talep içerikli. Günde ortalama 17 bin başvuru geliyor. Yıl sonunda yaklaşık 6 milyon 100 bin başvuru almış olacağız. Bunların içinde her gün başvuru yapan vatandaşlarımız, her hafta 'Hayırlı Cumalar' diye mesaj atan, gördüğü rüyasını anlatan ve rüya tabiri isteyen, sevdiği dizinin bir bölümünün kendi mahallesinde çekilmesini isteyenler de var."

İlginç de olsa yapılan her başvuruya geri dönüş yapıldığını belirten Ersoy, "6 milyon başvurunun yüzde 91'i cevaplanmış durumda” dedi.

CİMER nedir?

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) , yurttaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir web servisidir. Bu portalle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe hakkı kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir.

CİMER'e nasıl başvurulur?

CİMER'e https://www.cimer.gov.tr/ adresi üzerinden; kimlik bilgileri ile giriş yaparak şikayet, teşekkür, öneri, ihbar ve bilgi edinme başvuruları gerçekleştirebilir.