Cimbom'un yıldızına sürpriz talip!

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetler ile yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un üstünü çizdiği yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

Ayrılık görünüyor

Galatasaray'da gönderilmesi beklenen oyuncular arasında Patrick van Aanholt ile Haris Seferovic de bulunuyor. Bu iki futbolcunun verimsiz olması sebebiyle Galatasaray yönetimi ayrılıklarına sıcak bakıyor.

Kasımpaşa devrede

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Van Aanholt'u ve Seferovic'i radarına almıştı. Galatasaray'dan Seferovic ve Van Aanholt ile ilgilendiklerini açıklayan Selçuk İnan, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." dedi.

Sürpriz talip

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Cody Gakpo ve Noni Madueke'nin ayrılığı sonrası transfer çalışmalarını sürdüren PSV Eindhoven, sol bek Philipp Max'ın ayrılması durumunda Galatasaray'dan Patrick Van Aanholt'u düşünüyor.

Van Aanholt'un Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlandığı belirtilirken 2 yıl önce de PSV'nin Hollandalı futbolcuyla ilgilendiğini aktardı.