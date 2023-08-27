Cimbom'un yıldızına satış onayı çıktı!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler konusunda hareketlilik yaşanıyor.

Aslan'da Dubois, Sergio Oliviera ve Midtsjö ile yolların ayrılması beklenirken, Ziyech transferi sonrası Mertens konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu dört isimden en az ikisiyle yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılına giren ve yıllık maliyeti 4 milyon euroyu bulan 36 yaşındaki Mertens'i Arabistan piyasası nedeniyle satıp tasarrufa geçmek istiyor.

Oliveira da düşünülmüyor

Galatasaray'da yine Mertens'le beraber yıllık maliyeti yüksek olan ve son zamanlarda performansı nedeniyle eleştirilen Oliveira'nın da gözden düştüğü bildirildi.

Cimbom, takımla 3 sene daha sözleşmesi bulunan ve net 2 milyon 750 bin euro maaş kazanan Portekizli futbolcuya gelen teklifleri de değerlendirmek istiyor.