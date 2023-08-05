Cimbom'un yıldızına Arabistan'dan piyango!

Adı İtalyan devi Juventus ve Premier Lig ekipleri ile sıkça anılan Nicolo Zaniolo için bu kez Arabistan'dan teklif geldi.

Juventus'un daha önce 23 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilen Zaniolo'ya Arabistan'dan rekor bir maaş teklif edildi.

Yakup Çınar'ın haberine göre; İtalyan yıldıza Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon Euro'luk bir maaş teklifi yaptı.

Habere göre 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde Zaniolo'nun gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray forması altında 12 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.