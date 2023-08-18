Cimbom'un yıldızı Zaha, 4. ligden kulüp satın aldı

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı.

Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.

"Fırsat isteyen çocukları düşünerek kabul ettim"

Yıldız oyuncu bu konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar."

Yaz transfer döneminde ismi Avrupa ve Suudi Arabistan takımları ile sık sık anılan Zaha, Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer oldu.