Cimbom'un yıldızı takımdan ayrılıyor!

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, ilk devrede beklenen şansı bulamazken, Sarı-Kırmızılılar genç futbolcuyu kiralık olarak göndermenin yolunu arıyor.

Daha önce Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, bir başka İstanbul takımı Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istemezken, ikna olması halinde sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Eyüpspor'un formasını giyecek.

6 milyon euro'ya gelmişti

2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu olan Yusuf Demir, Rapid Wien altyapısında futbola başladı. Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya kiralanan Demir, Ocak 2022'de Rapid Wien'e dönmüştü. Bu sezonun başında ise Galatasaray'a transfer olan genç yetenek için Galatasaray Avusturya ekibine 6 milyon Euro verdi.

Bu sezon Galatasaray forması ile 9 resmi müsabakada görev alan Yusuf Demir, gol katkısı veremedi. 1 defa takım arkadaşlarına gol pası veren 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 maçta da sarı kart gördü.